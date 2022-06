Şehitler Kampı’nda operasyon heyecanı

TürkKızılay tarafından ihtiyaçları karşılanan Azez'deki Şehitler Kampı'nda yaşayan yaklaşık bin kişi eve dönmenin hayallerini kurmaya başladı. Türkiye'nin zor durumdaki ailelere kucak açtığını söyleyen Tel Rıfatlılar, "6 yıldır evimizden uzaktayız. Her gün evimize dönmek için dua ediyoruz. Bizi yalnız bırakmayan Türk halkı için dua ediyoruz. Evimize dönmek için tek umudumuz Türkiye" dedi.Kilis'in hemen karşısında bulunan Azez'deki Şehitler Kampı'nda yaşayan Abdulgani Hellak, Türkiye'nin yapacağı operasyonu dört gözle beklediklerini söyledi. Hellak, "Annem, eşim ve çocuklarımla 6 yıl önce her şeyimizi geride bırakarak kaçmak zorunda kaldık. Yıllardır bu çadırlarda yaşıyoruz. Harekâtın bir an önce başlamasını, Türkiye'nin Tel Rıfat'ı teröristlerden temizlemesini bekliyoruz. Tel Rıfat'ta evimiz vardı, bağımız, bahçemiz vardı. Nohut, buğday ekiyordum, zeytinliklerimiz de vardı. İnşallah bir an önce evimize, toprağımıza döneriz" dedi. 74 yaşındaki Ayşe Kalender de Türkiye için her gün dua ettiğini söyledi. Kalender, "Tek umudumuz Türkiye. Harekâtın başlamasını umut ve heyecanla bekliyorum. Çok dua ediyorum" diye konuştu./PKK'nın 2016 yılındaki saldırısında babalarını kaybeden Tel Rıfatlı 40 yetim çocuk derme çatma yapılan çadır kentte kalıyor. Çocuklarının ihtiyaçlarını Türkiye karşılıyor. Tel Rıfat'ta okul müdürlüğü yapan Mehmet Kalender, "Tel Rıfat'ta öğretmendim, 180 öğrencim vardı. Sonra YPG/PKK ve Suriye rejiminin saldırısı oldu" dedi.