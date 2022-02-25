Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Selçuk Bayraktar'dan 'Ukrayna' mesajı: Bağımsız savunma sanayii uluslar için hayati önem taşıyor
Giriş Tarihi: 25.2.2022 21:21 Son Güncelleme: 25.2.2022 21:53

Selçuk Bayraktar'dan 'Ukrayna' mesajı: Bağımsız savunma sanayii uluslar için hayati önem taşıyor

Selçuk Bayraktar’dan ’Ukrayna’ mesajı: Bağımsız savunma sanayii uluslar için hayati önem taşıyor

Baykar Savunma Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla, Rus işgali altındaki Ukrayna'ya destek verdi. Bayraktar, "Dünyada olup bitenler net bir şekilde gösteriyor ki; milli teknoloji ile güçlü ve bağımsız savunma sanayii uluslar için hayati önem taşıyor. Tam bağımsız, güçlü ve müreffeh Türkiye'nin tek yolu Mili Teknoloji Hamlesi" ifadelerini kullandı.

Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından, Rusya tarafından işgal saldırılarına uğrayan Ukrayna için bir destek mesajı paylaştı.

"RUSYA'YI KINIYORUM, UKRAYNA'YI DESTEKLİYORUM"

Rusya'nın saldırılarının bağımsız bir ulusun egemenliğini hiçe saydığını ve hukuksuz olduğunu vurgulayan Bayraktar, "İşgali en sert şekilde kınıyorum. İşgale direnen Türk kardeşlerimizin vatanı Kırım ve Ukrayna'yı destekliyorum" dedi.

"BAĞIMSIZ SAVUNMA SANAYİİ HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR"

Bayraktar paylaşımının devamında, "Dünyada olup bitenler net bir şekilde gösteriyor ki; milli teknoloji ile güçlü ve bağımsız savunma sanayii uluslar için hayati önem taşıyor. Tam bağımsız, güçlü ve müreffeh Türkiye'nin tek yolu Milli Teknoloji Hamlesi" ifadelerini kullandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Selçuk Bayraktar'dan 'Ukrayna' mesajı: Bağımsız savunma sanayii uluslar için hayati önem taşıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA