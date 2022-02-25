Selçuk Bayraktar’dan ’Ukrayna’ mesajı: Bağımsız savunma sanayii uluslar için hayati önem taşıyor

Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından, Rusya tarafından işgal saldırılarına uğrayan Ukrayna için bir destek mesajı paylaştı.

"RUSYA'YI KINIYORUM, UKRAYNA'YI DESTEKLİYORUM"

Rusya'nın saldırılarının bağımsız bir ulusun egemenliğini hiçe saydığını ve hukuksuz olduğunu vurgulayan Bayraktar, "İşgali en sert şekilde kınıyorum. İşgale direnen Türk kardeşlerimizin vatanı Kırım ve Ukrayna'yı destekliyorum" dedi.

"BAĞIMSIZ SAVUNMA SANAYİİ HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR"

Bayraktar paylaşımının devamında, "Dünyada olup bitenler net bir şekilde gösteriyor ki; milli teknoloji ile güçlü ve bağımsız savunma sanayii uluslar için hayati önem taşıyor. Tam bağımsız, güçlü ve müreffeh Türkiye'nin tek yolu Milli Teknoloji Hamlesi" ifadelerini kullandı.