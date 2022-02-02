Selde can kaybı 24’e yükseldi

Güney Amerika
ülkesi Ekvador
'un başkenti Quito
'da etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymasının ardından can kaybı artıyor. Yetkililer, bölgede devam eden arama kurtarma çalışmalarının ardından hayatını kaybedenlerin sayısının 24, selde yaralananların sayısının ise 48'e yükseldiğini bildirdi. Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini aktaran yetkililer çok sayıda kayıp olduğunu söyledi. Quito Belediye Başkanı Santiago Guarderas, bölgedeki yağışların metrekare başına 75 litreyi bulduğunu söyleyerek bölgede, 2003'ten beri rekor yağış meydana geldiğini belirtti. Ülkede 3 günlük yas ilan edildi.