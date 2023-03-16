Serengeti’nin kralı Bob Junior’u genç rakipleri öldürdü

Tanzanya'nın kuzeyindeki 30 bin kilometrekarelik koruma alanı olan Serengeti'de yaşayan 10 yaşındaki aslan Bob Junior, cumartesi günü genç rakipleri tarafından öldürüldü. Serengeti'nin kralı olarak bilinen Bob Junior'un ölümüyle ilgili koruma alanı yetkilisi Fredy Shirima, kardeşi Tryggve'nin de genç aslanların saldırısında öldürülmüş olabileceğini bildirdi. Adını 14 yaşında hayatını kaybeden babası "Bob Marley"den alan Junior için özel bir cenaze töreni düzenleneceği belirtildi. Aslanın, Serengeti ekosistemindeki Sametu Kopjes bölgesinde 7 yıldır hüküm sürdüğü bildirildi. DIŞ HABERLER