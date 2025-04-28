Seul Camii’ne Türk dokunuşu

Güney Kore'deki Seul Merkez Camii'nin çini ve kaligrafi dekorasyonu Türkiye'nin Seul Büyükelçiliği'nin desteğiyle yapıldı. Seul Merkez Camii, dekorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından törenle açıldı. Kore Müslüman Federasyonu (KMF) Başkanı Kim Dong Eok, caminin dekorasyonunu gerçekleştiren Türkiye'nin Seul Büyükelçiliği'ne teşekkürlerini sundu. Eok, Türk Tugayı subay imamlarından Abdulgaffur Karaismailoğlu ve Zübeyir Koç'un kışla dışı İslam'ı tanıtım faaliyetleri neticesinde ülkedeki ilk Müslümanların oluşmaya başladığını belirtti.