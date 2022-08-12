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Haberler Dünya Haberleri Son dakika: "Şeytan Ayetleri" kitabının yazarı Salman Rüşdi’ye saldırı
Giriş Tarihi: 12.8.2022 21:25 Son Güncelleme: 12.8.2022 21:40

Son dakika: "Şeytan Ayetleri" kitabının yazarı Salman Rüşdi’ye saldırı

Son dakika: Şeytan Ayetleri kitabının yazarı Salman Rüşdi’ye saldırı

Son dakika bilgisine göre Şeytan Ayetleri kitabının yazarı Salman Rüşdi, ABD'de katıldığı bir programda konuşma yaparken bıçaklı saldırıya uğradı.

Son dakika... Görgü tanıklarına göre, eyaletin batı kısmındaki Jamestown'da bulunan Chautauqua Enstitüsünde konferans vermek için sahneye çıkan yazar Salman Rüşdi, bir kişinin saldırısına maruz kaldı.

DEFALARCA YUMRUKLANDI VE BIÇAKLANDI

Rüşdi, defalarca "yumruklanması veya bıçaklanması" sonucu yere düştü.

Saldırgan kontrol altına alındı, konferans salonuna ambulans ve polis çağırıldı.

SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

New York Eyalet Polisi Ruşdi'nin bıçakla boynundan yaralandığını açıkladı. New York Valiliği'nden yapılan açıklamada ise Ruşdi'nin hayatta olduğu ve tedavisinin sürdüğü belirtildi.

1980'lerde yazdığı Şeytan Ayetleri kitabıyla İslam dünyasında tepki çeken Rüşdi hakkında, o dönemin İran lideri Ayetullah Humeyni tarafından ölüm fetvası verilmişti.

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Son dakika: "Şeytan Ayetleri" kitabının yazarı Salman Rüşdi’ye saldırı
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