Son dakika: "Şeytan Ayetleri" kitabının yazarı Salman Rüşdi’ye saldırı

Son dakika... Görgü tanıklarına göre, eyaletin batı kısmındaki Jamestown'da bulunan Chautauqua Enstitüsünde konferans vermek için sahneye çıkan yazar Salman Rüşdi, bir kişinin saldırısına maruz kaldı.

DEFALARCA YUMRUKLANDI VE BIÇAKLANDI

Rüşdi, defalarca "yumruklanması veya bıçaklanması" sonucu yere düştü.

Saldırgan kontrol altına alındı, konferans salonuna ambulans ve polis çağırıldı.

SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

New York Eyalet Polisi Ruşdi'nin bıçakla boynundan yaralandığını açıkladı. New York Valiliği'nden yapılan açıklamada ise Ruşdi'nin hayatta olduğu ve tedavisinin sürdüğü belirtildi.

1980'lerde yazdığı Şeytan Ayetleri kitabıyla İslam dünyasında tepki çeken Rüşdi hakkında, o dönemin İran lideri Ayetullah Humeyni tarafından ölüm fetvası verilmişti.