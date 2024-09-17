Siber katliam 9 ölü 2800 yaralı

İsrail hükümeti dün güvenlik nedeniyle kuzeyden tahliye edilen on binlerce İsraillinin evlerine geri dönmesini bir savaş hedefi olarak duyurdu. Bu açıklamadan saatler sonra ise İsrail, Lübnan'da yeni bir siber saldırı gerçekleştirdi. Lübnan Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarının patlatılması nedeniyle biri çocuk 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 200 kadarı ağır yaklaşık 2 bin 800 kişinin yaralandığını açıkladı. Patlamaların bir kısmı Beyrut'ta Hizbullah'ın kalesi konumundaki güney mahallelerinde yaşandı. Reuters'ın yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre patlamalar yerel saatle 15.45 sularında başladı ve yaklaşık bir saat sürdü. 'Pager' olarak da anılan çağrı cihazlarının son birkaç ay içinde alındığına dikkat çekildi. Çağrı cihazı olarak anılan iletişim araçları, sesli mesaj veya SMS alma özelliklerine sahip olabiliyor.Hizbullah "uygun" bir karşılık verileceğini açıkladı. Reuters'a konuşan kaynaklar Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın yaralı olmadığını belirtti. AFP haber ajansı, kaynaklarına dayanarak bir milletvekilinin oğlunun öldüğünü bildirdi. Reuters bu milletvekilinin Lübnan parlamentosuna Hizbullah destekçilerinin oyları ile girdiğini aktardı. İran medyasında, İran'ın Beyrut Büyükelçisi Mojtaba Amani'nin de yaralılar arasında olduğu duyuruldu.İsrailDış İstihbarat Servisi MOSSAD'ın, infilak ettirilen çağrı cihazlarının pillerine patlayıcılar yerleştirdiği öne sürüldü. Sky News Arabia'nın haberinde, MOSSAD'ın "Hizbullah'ın çağrı cihazlarına önceden ulaştığı ve pillerine patlayıcı madde yerleştirdiği" iddiasına yer verildi. Haberde, patlayıcılar yerleştirilen pillerin sıcaklığının uzaktan yükseltilerek infilak ettirildiği belirtildi. Al Jazeera televizyonunun haberine göre ise cihazlara yerleştirilen patlayıcı 20 gramın altında ve infilak ettirilen cihazlar 5 ay önce ithal edildi. Bu arada, infilak ettirilen cihazların menşeileri de tartışılmaya başlandı.AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Netanyahu hükümetinin bir yere saldırarak uluslararası baskıyı üzerinden kaldırmaya çalıştığını söyledi. İsrail'in siber saldırısını değerlendiren Çelik, "Bu olay Netanyahu şebekesinin cinayet işlemekte hiçbir sınır tanımadığını gösteriyor. Yani bu çağrı cihazları hacklenerek nasıl böyle bir patlayıcıya dönüşmüş. Ellerimizdeki telefonlar, elektronik cihazlar bu açıdan ne kadar güvenlidir?" ifadesini kullandı. Çelik şunları söyledi: "Netanyahu şebekesi savaşın Lübnan'dan İran'a kadar geniş bir alana yayılmasını istiyor. Netanyahu şebekesinin Hamas'ın kabul ettiği maddeler karşısında bir direnci var. Hamas barışı onaylama konusunda son derece olumlu bir tutum sergiliyor. Hamas'ın bu tutumu Netanyahu ekibi üzerinde bir baskı oluşturuyor. Ne zaman ki bu baskı artık uluslararası bir baskıya dönüşmeye başlıyor hemen arkasından Netanyahu şebekesi bir yere saldırarak bu uluslararası baskıyı üzerinden kaldırmaya kalkıyor. Ama eninde sonunda bu katliam şebekesi uluslararası hukukun önüne çıkacak. Bundan hiçbir şekilde kaçamazlar." Bu arada, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lübnan Başbakanı Necib Mikati ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Lübnan'da çağrı cihazlarının patlatılmasıyla düzenlenen saldırılarla ilgili bilgi aldı ve başsağlığı dileğinde bulundu.