Sıcak havadan ölümler artıyor

Dünyanın dört bir yanında etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle ölümler artıyor. Avrupa'da son günlerde en az 10 kişi sıcaklardan dolayı yaşamını yitirdi. Meksika'da ise yılbaşından bu yana etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 155'e çıktı. Kavurucu sıcakların da 5 Ekim'e kadar devam edeceği bilgisi paylaşıldı. Hindistan'da da 9 günde başkent Yeni Delhi'de 192 evsiz yaşamını yitirdi. Ülkede 1 Mart-18 Haziran arasında 40 bin 272 sıcak çarpması vakası görüldü. Suudi Arabistan'da hac döneminde binden fazla hacı hayatını kaybetti. ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'nin Dünya Gözlemevi, Akdeniz çevresindeki Portekiz'den Yunanistan'a ve Cezayir'den Afrika'nın kuzey kıyısına kadar orman yangınlarına yol açtığını paylaştı.