Sıcaklar bin can aldı

Avrupa, günlerdir kıtayı kavuran aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle zor günler geçiriyor. Birçok ülke sıcakların tetiklediği orman yangınlarıyla mücadele ederken yetkililer yüzlerce kişinin ölümüne neden olan sıcak dalgası nedeniyle üst üste uyarılar yapıyor. Bu yıl mevsim normallerinin çok üzerinde seyreden sıcaklar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bini geçmiş durumda.Sıcaklığın 47 dereceyi bulduğu İspanya ve Portekiz'de şimdiye kadar 1027 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerden çoğunun yaşlılar olduğu kaydedildi. Ölü sayısının artabileceğini belirten yetkililer, zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması uyarısında bulundu. Aşırı sıcaklıklar nedeniyle kırmızı alarm verilen İngiltere'de dün tarihinin en sıcak günü yaşandı. Sıcaklık gün içinde 41 dereceyi buldu.Okulların kapanması gündemde olan ülkede Sağlık Güvenliği Kurumu da dördüncü seviyede alarma geçildiğini belirtti. Turuncu alarm verilen Belçika'da çöl sıcaklarının yaşanacağı bildirildi. Bugünden itibaren Hollanda'nın bazı bölgelerinde de hava sıcaklığının rekor seviyelere çıkacağı tahmin ediliyor. Bugün Almanya'ya ulaşacak sıcaklığın 41 dereceyi bulması beklenirken can kayıpları konusunda uyarılar yapılıyor. DIŞ HABERLERBAŞTA Fransa, Portekiz ve İspanya olmak üzere birçok ülkede patlak veren orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Fransa'nın Bordeaux kenti civarındaki Gironde'da 12 Temmuz Salı günü başlayan yangın 3 noktada ilerliyor. Sıcaklığın 44 dereceye ulaşmasının beklendiği ülkede 15 bölgede kırmızı, 51 bölgede turuncu alarm verildi. Yangın söndürme faaliyetleri karadan ve havadan sürüyor.AVRUPA'DA binlerce kişinin ölümüne neden olan sıcak hava dalgasının bu cuma gününden itibaren Türkiye'de de etkisini göstermesi bekleniyor. En az 2-3 gün süreceği tahmin edilen sıcaklıklar konusunda uzmanlar, vatandaşların hem sağlık hem de orman yangınları açısından dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyarılarda bulundu. Haftanın ikinci yarısından sonra yurdun iç ve batı bölgelerinde hava sıcaklıkları bir miktar artarak mevsim normalleri civarına gelecek. Şu an itibarıyla sıcak hava güney kesimlerde, Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde hâkim. Dilan KAYA / SABAH