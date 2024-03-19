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Giriş Tarihi: 19.3.2024 16:47

Şifa Hastanesi’nde katliam gerçekleştirmişlerdi: İsrail saldırısı sonrası Hamas’tan flaş açıklama!

Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Şifa Hastanesi'ne ve çevresine düzenlediği saldırıları "askeri başarısızlıklarını örtbas etme girişimi" olarak nitelendirdi.

AA
Şifa Hastanesi’nde katliam gerçekleştirmişlerdi: İsrail saldırısı sonrası Hamas’tan flaş açıklama!

Hamas, İsrail'in hasta, yaralı ve yerinden edilmiş binlerce kişinin bulunduğu Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne düzenlediği saldırılara ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, İsrail'in hastane ve çevresine düzenlediği saldırılar, "daha önce açıkladığı askeri hedeflerindeki başarısızlığı örtbas etme girişimi" olarak nitelendirildi.

İsrail'in, Filistin halkını topraklarından zorla göç ettirme planlarını uygulamaya çalıştığı ve uluslararası hukuka göre korunması gereken sağlık merkezlerini ve sivilleri hedef aldığı vurgulandı.

Açıklamada ayrıca İsrail'in hasta, yaralı ve yerinden edilmiş binlerce kişinin bulunduğu hastanedeki savunmasız sivillere karşı sürdürdüğü katliamın durdurulması için Arap Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Birleşmiş Milletlere (BM) acilen harekete geçme çağrısı yapıldı.

İsrail ordu güçleri dün sabah Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne İHA'lar ve ağır silahlarla baskın düzenlemiş, saldırıda ölen ve yaralananlar olmuştu.

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Şifa Hastanesi’nde katliam gerçekleştirmişlerdi: İsrail saldırısı sonrası Hamas’tan flaş açıklama!
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