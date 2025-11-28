Sigara izmariti faciaya yol açtı

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nin Tai Po bölgesindeki dev yangın iki gündür sürüyor. 8 apartmanın yer aldığı sitede önceki başlayan, dün kontrol altına alınsa da devam eden yangında bilanço da ağırlaştı. Yüksek katlı bloklardan oluşan siteyi saran yangında en az 83 kişi öldü, 300'den fazla kişi ise hâlâ kayıp.

Yetkililer sitenin tadilatından sorumlu şirketin 3 yöneticisinin gözaltına alındığını duyurdu ancak yangının çıkış nedenine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Hong Kong merkezli South China Morning Post (SCMP) gazetesinin haberine göre, yangının çıkış sebebine ilişkin çeşitli iddialar ortaya atıldı.

4 BİN KİŞİ YAŞIYOR

31 katlı 8 bloktan oluşan konut alanının tadilatında çalışan işçilerin sigara içerek yangına sebep olduğu öne sürüldü. İskelenin yangına dayanıklı olmadığı ve yanan molozların rüzgarla taşınarak hızla yayıldığı da iddialar arasında yer aldı. Hong Kong Mühendisler Enstitüsü'nden yetkili Gary Au Gar-hoe, yangının binalardan birinin alt katlarındaki iskelede başladığını, üst katlara ve içe doğru sıçradığını, rüzgârın da alevlerin yayılmasına etki ettiğini kaydetti. Sitede yaklaşık 4 bin kişinin yaşadığı tahmin ediliyor. 1983 yılında inşa edilen bloklar yenileniyordu ve binaların dışı bambu iskelelerle kaplıydı. Görüntülerde yangının bambu iskelelerden hızla yayıldığı görülmüştü.