Sığınmacıları ayırmakla suçlanıyordu... Irkçı Danimarkalı bakana hapis şoku!

Bakanlığa bağlı birimler, basın bildirisini Bakanlığın talimatı olarak görerek sığınmacı çiftlerden herhangi birinin 18 yaşından küçük olması durumunda eşleri zorla ayırmaya başlamıştı. Eşler farklı sığınmacı kamplarına gönderilmişti.

Kararın uluslararası hukuka ve Danimarka yasalarına aykırı olduğunun ortaya çıkmasıyla birlikte 2019 yılında hükümeti devralan Sosyal Demokrat Parti, Stoejberg'e yönelik parlamentoda komisyon kurdurmuştu.

Komisyon tarafından Stoejberg, 2 Şubat'ta Yüce Divana gönderilmişti. Böylelikle ülke tarihinde 6'ncı kez bir bakan Yüce Divana gönderilmiş oldu.