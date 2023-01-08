Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Şili'de Adalet Bakanı Rios görevinden istifa etti
Giriş Tarihi: 8.1.2023 05:41

Şili'de Adalet Bakanı Rios görevinden istifa etti

Güney Amerika ülkesi Şili'de, Adalet Bakanı Marcela Rios, hükümete istifasını sundu. Rios'un istifası Devlet Başkanı Gabriel Boric tarafından kabul edilirken, istifanın gerekçesine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

AA
Şili’de Adalet Bakanı Rios görevinden istifa etti

Şili Devlet Başkanı Boric, Devlet Başkanlığı Moneda Sarayı'nda basına yaptığı değerlendirmede, Rios'un istifasına ilişkin, "Af kararımın uygulanmasında düzensizlikler olduğu için görevi bırakma kararı kabul edildi." ifadesine yer verdi.

Rios'un yerine Avukat Luis Cordero Vega'nın Adalet Bakanlığı görevine getirileceği duyuruldu.

ANLAŞMAZLIKLAR OLDUĞU KONUŞULMUŞTU

Boric ile Rios arasında bir süredir bazı suçluların affedilmesi hususunda anlaşmazlıklar olduğu medyada konuşulmuştu.

Böylece 20 Aralık 2021'de Devlet Başkanlığına seçilen solcu Boric'in kabinesinde, Sosyal Kalkınma Bakanının istifasının ardından Rios da kabineden ayrılan ikinci isim olmuş oldu.

Şili'de düzenlenen ikinci tur devlet başkanlığı seçimini kazanan 35 yaşındaki solcu Boric, ülkede seçilen en genç devlet başkanı olmaya hak kazanmıştı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Şili'de Adalet Bakanı Rios görevinden istifa etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA