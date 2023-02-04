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Giriş Tarihi: 4.2.2023 00:08

Şili'deki yangın faciası! Acil durum ilan edildi

Şili'nin orta kesiminde etkili olan orman yangınlarında 4 kişi yaşamını yitirdi, yüzlerce ev ile 8 bin hektardan fazla alanın kül oldu. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Gabriel Boric, "Anayasal Acil Durum" ilan edildiğini bildirdi

AA
Şili’deki yangın faciası! Acil durum ilan edildi

Şili İçişleri Bakanı Carolina Toha, ülkenin Biobio bölgesinde devam eden orman yangınlarında biri itfaiyeci 4 kişinin öldüğünü, yüzlerce ev ile 8 bin hektardan fazla alanın kül olduğunu bildirdi.

Orman yangınlarında hayatını kaybeden kişilerin ailelerine baş sağlığı dileğinde bulunan Toha, devlet imkanlarının seferber olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Gabriel Boric'in Patagonya'daki tatilini iptal ederek, felaketin yaşandığı bölgeye hareket edeceği aktarıldı.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Boric, "Anayasal Acil Durum" ilan edildiğini belirterek, "Biobio'yu etkileyen orman yangınları ve can kayıpları nedeniyle acil durum ilan edilmesi talimatını verdim. Nuble ve Biobio bölgelerini ziyaret edeceğim." ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanlığı, Nuble, Biobio ve La Araucania bölgelerinde 37 orman yangının sürdüğünü açıkladı.

Yoğun sıcak hava dalgasının etkisini gösterdiği güney bölgelerde hava sıcaklığı 40 derecelere çıktı.

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Şili'deki yangın faciası! Acil durum ilan edildi
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