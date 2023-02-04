Şili’deki yangın faciası! Acil durum ilan edildi

Şili İçişleri Bakanı Carolina Toha, ülkenin Biobio bölgesinde devam eden orman yangınlarında biri itfaiyeci 4 kişinin öldüğünü, yüzlerce ev ile 8 bin hektardan fazla alanın kül olduğunu bildirdi.

Orman yangınlarında hayatını kaybeden kişilerin ailelerine baş sağlığı dileğinde bulunan Toha, devlet imkanlarının seferber olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Gabriel Boric'in Patagonya'daki tatilini iptal ederek, felaketin yaşandığı bölgeye hareket edeceği aktarıldı.