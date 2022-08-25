Şımarık Atina yine sınırı aştı

Uluslararası hukuku hiçe saymayı âdet haline getiren Yunanistan, Türkiye'yi tahrik etmeye devam ediyor. Yunan F-16'ları Ege Denizi'nde NATO görevi yapan Türk uçaklarına radar kilidi atarak bir hafta içinde ikinci kez tacizde bulundu. Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Ege Denizi'nde icra edilen NATO'nun havadan erken ihbar AWACS uçağı ve Nexus Ace eğitim görevini gerçekleştiren 2 Türk F-16 savaş uçağı, 24 Ağustos'ta Yunanistan'a ait F-16 savaş uçakları tarafından radar kilidi atılarak taciz edildi. "Yunanistan'ın gerginliği artırmak için ısrarla NATO görevlerini hedef almaya devam ettiğini" belirten kaynaklar, taciz olayıyla Yunanistan'ın, kasıtlı olarak bu davranışlara yöneldiğini ifade etti. Türk uçakları da radar kilidi atarak gerekli karşılığı verdi.Daha önceki tacizde olduğu gibi bu olaydan da NATO makamlarının bilgilendirildiğini aktaran bakanlık kaynakları, bu olayın, Yunanistan Savunma Bakanlığı'nın bir önceki olayla ilgili yaptığı açıklamalarının gerçeği yansıtmadığının kanıtı olduğunu ifade etti. Kaynaklar, Yunanistan'ın bu davranışının, NATO müttefiklik ruhu ile bağdaşmadığını ve uçuş emniyetini riske attığını kaydetti. Türk F-16'ları, NATO'nun "Varlık Gösterme Harekâtları" kapsamında Doğu Akdeniz'de Yunan uçaklarınca taciz edilmiş, Yunanistan Askeri Ataşesi Milli Savunma Bakanlığı'na çağrılarak sert tepki gösterilmişti.