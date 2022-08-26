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Giriş Tarihi: 26.8.2022 06:45 Son Güncelleme: 26.8.2022 07:03

Şımarık Atina yine sınırı aştı! Türk uçakları tacizci Yunan'a haddini bildirdi

BETÜL USTA BETÜL USTA
Şımarık Atina yine sınırı aştı! Türk uçakları tacizci Yunan’a haddini bildirdi

Uluslararası hukuku hiçe saymayı adet haline getiren Yunanistan, Türkiye'yi tahrik ederek "mağduru oynama" girişimlerine bir yenisini daha ekledi. Yunan F-16'ları Ege Denizi'nde NATO görevi yapan Türk uçaklarına radar kilidi atarak bir hafta içinde ikinci kez tacizde bulundu. Türk uçakları da radar kilidi atarak, Yunan uçaklarına gerekli karşılığı verdi. Atina bu hamlesiyle gerginliği artırma peşinde olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Ege Denizi'nde icra edilen NATO'nun havadan erken ihbar AWACS uçağı ve Nexus Ace eğitim görevini gerçekleştiren 2 Türk F-16 savaş uçağı, 24 Ağustos'ta Yunanistan'a ait F-16 savaş uçakları tarafından radar kilidi atılarak taciz edildi. Türk uçaklarının da radar kilidi atarak, Yunan uçaklarına gerekli karşılığı verdiği öğrenildi.



AÇIKLAMALARININ GERÇEĞİ YANSITMADIĞININ KANITI

Yunanistan'ın gerginliği artırmak için ısrarla NATO görevlerini hedef almaya devam ettiğini belirten kaynaklar, yaşanan son taciz olayıyla Yunanistan'ın, kasıtlı ve planlı olarak bu davranışlara yöneldiğini söyledi.



Daha önceki tacizde olduğu gibi bu olayda da NATO makamlarının bilgilendirildiğini aktaran bakanlık kaynakları, bu olayın, Yunanistan Savunma Bakanlığı'nın bir önceki olayla ilgili yaptığı açıklamalarının gerçeği yansıtmadığının kanıtı olduğunu ifade etti.



Kaynaklar, Yunanistan'ın bu davranışının, NATO müttefiklik ruhu ile bağdaşmadığını ve uçuş emniyetini önemli ölçüde riske attığını kaydetti.



Türk Hava Kuvvetlerine ait F-16'lar, NATO'nun "Varlık Gösterme Harekatları" kapsamında Doğu Akdeniz'de uçuş gerçekleştirdiği sırada Yunanistan'a ait uçaklar tarafından radar kilidi atılarak taciz edilmişti.



Türk savaş uçakları radar kilidi atılmasının hemen ardından gerekli karşılığı vererek, Yunan uçaklarını bölgeden uzaklaştırmıştı.



Yunanistan Askeri Ataşesi Milli Savunma Bakanlığı'na çağrılmış ve Yunan uçaklarının NATO görevini tehlikeye atmasına sert tepki gösterilmişti. Dışişleri Bakanlığı'nca da ilgili taraflar nezdinde diplomatik girişimlerde bulunulmuştu.

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Şımarık Atina yine sınırı aştı! Türk uçakları tacizci Yunan'a haddini bildirdi
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