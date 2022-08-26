Şımarık Atina yine sınırı aştı! Türk uçakları tacizci Yunan’a haddini bildirdi





Daha önceki tacizde olduğu gibi bu olayda da NATO makamlarının bilgilendirildiğini aktaran bakanlık kaynakları, bu olayın, Yunanistan Savunma Bakanlığı'nın bir önceki olayla ilgili yaptığı açıklamalarının gerçeği yansıtmadığının kanıtı olduğunu ifade etti.