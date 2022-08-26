Şımarık Atina yine sınırı aştı! Türk uçakları tacizci Yunan’a haddini bildirdi

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Ege Denizi'nde icra edilen NATO'nun havadan erken ihbar AWACS uçağı ve Nexus Ace eğitim görevini gerçekleştiren 2 Türk F-16 savaş uçağı, 24 Ağustos'ta Yunanistan'a ait F-16 savaş uçakları tarafından radar kilidi atılarak taciz edildi. Türk uçaklarının da radar kilidi atarak, Yunan uçaklarına gerekli karşılığı verdiği öğrenildi.
AÇIKLAMALARININ GERÇEĞİ YANSITMADIĞININ KANITI
Yunanistan'ın gerginliği artırmak için ısrarla NATO görevlerini hedef almaya devam ettiğini belirten kaynaklar, yaşanan son taciz olayıyla Yunanistan'ın, kasıtlı ve planlı olarak bu davranışlara yöneldiğini söyledi.
Kaynaklar, Yunanistan'ın bu davranışının, NATO müttefiklik ruhu ile bağdaşmadığını ve uçuş emniyetini önemli ölçüde riske attığını kaydetti.
Türk Hava Kuvvetlerine ait F-16'lar, NATO'nun "Varlık Gösterme Harekatları" kapsamında Doğu Akdeniz'de uçuş gerçekleştirdiği sırada Yunanistan'a ait uçaklar tarafından radar kilidi atılarak taciz edilmişti.
Türk savaş uçakları radar kilidi atılmasının hemen ardından gerekli karşılığı vererek, Yunan uçaklarını bölgeden uzaklaştırmıştı.