Sinan Oğan’ın Cumhur İttifakı kararı dünya basınında: Erdoğan’ı zafere daha da yaklaştırdı

Dünya medyasının Türkiye'deki seçimlere olan ilgisi aralıksız sürüyor. ATA İttifakı cumhurbaşkanı adayı olan Sinan Oğan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı alması Batı basınında geniş yer buldu. ABD ve Avrupa medyası, daha önceki haberlerinde Oğan'ın ilk turda aldığı yüzde 5.17'lik oy oranı ile 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur seçimleri için kilit rolde olacağını yazmıştı. Dünkü kararı için de ikinci turda avantajın Erdoğan'a güçlü şekilde geçtiği yorumu yapıldı.Oğan'ın kararı, Türkiye Cumhurbaşkanı'nı seçimde zafere yaklaştırıyor.Oğan, özellikle teröre karşı verilen mücadele nedeniyle Erdoğan'ı destekleyecek.Oğan, "Kararımızın ülkemiz ve milletimiz için doğru olduğunu düşünüyorum" dedi.Erdoğan, kilit roldeki adayın desteğini kazandı.Oğan, kararına gerekçe olarak Erdoğan'ın Meclis çoğunluğunu gösterdi.Erdoğan, rüzgârı arkasına aldı.