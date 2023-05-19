Singapur’da uyuşturucu suçlusu idam edildi

Singapur'daüç hafta aradan sonra bir kişi daha kenever kaçakçılığı suçlamasıyla idam edildi. İdam edilen 37 yaşındaki kişi, 1.5 kg kenevirle yakalanmış ve 2019'da idam cezasına çarptırılmıştı. 7 yıldır tutuklu bulunan kişi, üzerinde çok daha az kenevir bulunduğunu söylemiş ve buna delil olarak parmak izi ve DNA kanıtlarını sunmuştu. Singapur yasalarına göre 500 gram üzerinde kenevir bulundurmak ölüm cezasına çarptırılmakla sonuçlanabiliyor. Singapur'da birçoğu uyuşturucu bağlantılı suçlardan olmak üzere 600'e yakın mahkûm, haklarında verilen idam cezasının infaz edilmesini bekliyor. Geçen yıl 11 kişinin uyuşturucu suçlarından dolayı idam edildiği ülkede, önceki hafta da bir kişi, 1 kilogram kenevir kaçakçılığı yapma suçundan idam edilmişti.