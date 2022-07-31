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Giriş Tarihi: 31.7.2022 11:17 Son Güncelleme: 31.7.2022 11:17

Sınırda gergin anlar! Ermenistan askerleri, Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

İHA
Sınırda gergin anlar! Ermenistan askerleri, Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Ermenistan-Azerbaycan sınırında gergin anlar yaşanıyor. Ermenistan askerleri, Kelbecer ve Gedebey illerinde bulunan Azerbaycan askerlerinin konuşlandığı mevzilere ateş açtı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan askerlerinin dün akşam saatlerinden başlayarak gece boyunca Kelbecer ve Gedebey illerinde bulunan Azerbaycan ordusunun mevzilerini çeşitli kalibreli silahlarla yoğun ateş altına aldığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus barış güçlerinin geçici olarak konuşlandığı Azerbaycan topraklarında yasa dışı bulunan Ermeni silahlı grupları tarafından, Hocavent ilinin Emiranlar yerleşim yeri civarındaki Azerbaycan mevzilerinin de ateş altına alındığı kaydedildi. Açıklamada, Azerbaycan birliklerince misilleme ateşi açıldığı aktarıldı.

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Sınırda gergin anlar! Ermenistan askerleri, Azerbaycan mevzilerine ateş açtı
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