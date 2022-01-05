Sınırı geçerek Kuzey Kore’ye gitmişti... Güney Kore ordusu özür diledi

Güney Kore Genelkurmay Başkanı General Won In-choul, sınırı geçerek Kuzey'e dönen Kuzey Koreli sığınmacıyı durduramadıkları için kamuoyundan özür dilediğini bildirdi. Ordu yetkililerince, güvenlik kameralarının 1 Ocak'ta sınırda dikenli tellere tırmanan bir kişiyi tespit ettiği, alarmın tetiklendiği ve altı askerden oluşan bir timin bölgeye sevk edildiği belirtildi.

GÖZETLEME SİSTEMLERİ GELİŞTİRİLECEK

Genelkurmay Başkanlığının operasyon direktörü Korgeneral Jeon Dong-jin, askerlerin bu kişiye dair herhangi bir iz bulamadığını söyledi. Jeon, cephe birliklerinin hazırlık durumunu artıracaklarını ve sınır boyunca gözetleme sistemlerini geliştireceklerini söyledi.

Öte yandan, Genelkurmay Başkanı General Won In-choul milletvekillerine verdiği brifingde, "Bu olay nedeniyle insanları endişelendirdiğim için gerçekten üzgünüm. Benzer olayların tekrarlanmaması için her türlü çabayı göstereceğime söz veriyorum." şeklinde konuşarak kamuoyundan özür diledi.