Sırbistan: ABD ve AB’den güçlü garantiler aldık

Kosova-Sırbistan arasındaki gerilimde Sırp polis memuru Dejan Pantic'in cezasının ev hapsine çevrilmesi sonrası tansiyon düşmeye başladı. Sırbistan hükümetindeki Kosova Dairesi Başkanı Petar Petkoviç ise yaptığı açıklamada, Sırpların Kosova'nın kuzeyinde kurulan barikatlardan çekilmesi için öne sürdüklerin taleplerin yerine getirilmesi açısından ABD ve Avrupa Birliği'nden (AB) "şimdiye kadarki en güçlü" garantileri aldıklarını belirtti.

Petkoviç, "Sırpların talepleri ve barikatlardan çekilme koşulları söz konusu olduğunda ABD ve AB'den şimdiye kadarki en güçlü garantileri aldığımızın müjdesini vermek istiyorum. Kosova'da protestolara katılan Sırplardan hiçbirinin yargılanmayacağına veya tutuklanmayacağına dair garanti aldık" ifadelerini kullanarak, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in kuzeydeki Sırpları barikatları kaldırmaya çağırdığını açıkladı.