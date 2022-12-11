Sırbistan Kosova gerilimi tırmanıyor

Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle zor bir dönem geçiren Avrupa'da yeni bir savaş korkusu başgösterdi. Kosova ve Sırbistan arasında araç plakaları nedeniyle yükselen gerilim son günlerde zirve yaptı. Kosova polisine bağlı 200 ila 300 civarında polis, güvenlik amacıyla Sırpların yoğunlukta yaşadığı Mitroviça'ya girdi. Sırbistan, söz konusu hamleyi "işgal" olarak nitelendirirken, Kosova'nın İzveçan kasabasına bağlı Serbovc köyünde, emniyet güçlerine saldırı düzenlendi. Bir polis yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic, "Kosova Başbakanı Albin Kurti'nin hamleleri nedeniyle silahlı çatışmanın eşiğindeyiz" dedi.