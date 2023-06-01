Sırbistan-Kosova hattında tansiyon yükseliyor: NATO’dan yeni karar!

Önceki günlere oranla daha az kişinin yer aldığı protestoya, bir grup madencinin de katıldığı gözlendi. Genel Başkan Rakiç, gazetecilere yaptığı açıklamada, gerginliğin artmaması için bölgenin çeşitli noktalarına asker yerleştirme taleplerine KFOR'dan olumlu yanıt aldıklarını söyledi. KFOR askerinin barışçıl bir şekilde protesto eden insanları korumak için bölgede bulunduğunu belirten Rakiç, "KFOR'un Amerikalı albayıyla dünkü görüşmemizden sonra garantiler aldık ve sözlerini yerine getirdiklerini görüyoruz. Özel polis güçlerinin girişini ve olayları önlemek için güçlerini kentin çevresindeki sokaklarda 5 noktaya konuşlandırdılar. Anlayışları için kendilerine teşekkür ederim, bizim için çok önemli." ifadelerini kullandı.