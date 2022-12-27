Sırbistan-Kosova krizinde flaş gelişme! Vucic'ten ordu ve polise "hazır ol" emri

Sırbistan Savunma Bakanı Milos Vucevic, Vucic'in, Sırbistan ordusuna "en yüksek savaş hazırlığında" olmaları talimatı verdiğini ifade ederek, bunun gereken durumda silahlı çatışma anlamına gelebileceğini belirtti.

Paniğe yer olmadığını söyleyen Vucevic, "Ancak endişe için yer var. Belli ki sadece Sırbistan sorunların siyasi anlaşma ile çözüleceğine inanıyor. Karşı taraf (Kosova) sürekli olarak kendi başına hareket ediyor." dedi.

İçişleri Bakanı Bratislav Gasic, Cumhurbaşkanı Vucic'in polislere de "hazır ol" emri verdiğini kaydederek, Kosova'daki Sırpların korunmasının hedeflendiğini aktardı.