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Haberler Dünya Haberleri Sırbistan LGBTİ'ye karşı ayaklanmıştı: Cumhurbaşkanından flaş karar! O etkinlik yasaklandı
Giriş Tarihi: 27.8.2022 15:19 Son Güncelleme: 27.8.2022 15:26

Sırbistan LGBTİ'ye karşı ayaklanmıştı: Cumhurbaşkanından flaş karar! O etkinlik yasaklandı

Sırbistan LGBTİ’ye karşı ayaklanmıştı: Cumhurbaşkanından flaş karar! O etkinlik yasaklandı

12-18 tarihleri arasında Sırbistan'da yapılması planan LGBT etkinliği ülkeyi karıştırmıştı. Pek çok aile bebek arabalarıyla gösteriyi protesto etmek için Belgrad sokaklarına dökümüş, "Çocuklarımızdan ellerinizi çekin" yazılı pankartlar taşımıştı. Tepkilerin ardından Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, o etkinliği yasakladı.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da LGBT üyelerinin 12-18 Eylül tarihleri arasında şehirde düzenlenmesi planlanan LGBT etkinliği Europride büyük tepki çekmişti. Geçtiğimiz günlerde Belgrad'da 50 bin kişi etkinliği protesto etmek için Sırp Ortodoks Kilisesi Patrikhanesi ofislerinin önünde yürüyüş yapmıştı.

"ELİNİZİ ÇOCUKLARIMIZDAN ÇEKİN"

Çocuk arabaları ile yürüyüşe katılan aileler geleneksel değerlerin korunması için çağrıda bulunmuştu. Toplanan kalabalık, "Batı'nın eşcinsel geçit töreni ile işgalini istemiyoru", "Elinizi çocuklarımızdan çekin" ve "Kutsal yerlerden vazgeçmeyeceğiz" yazılı pankartlar taşımıştı.

İPTAL EDİLDİ

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, eylül ayında yapılması planlanan uluslararası LGBT etkinliği Europride'ın iptal edildiğini söyledi.

BASKILARA DAYANAMADI

Sırbistan üzerine çeşitli yönlerden gelen büyük baskı olduğunu söyleyen Vucic, "Sorun onların (baskıların) daha güçlü olup olmadığı değil, sadece bir noktada her şeyi elde edemezsiniz ve hepsi bu" ifadelerini kullandı.

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Sırbistan LGBTİ'ye karşı ayaklanmıştı: Cumhurbaşkanından flaş karar! O etkinlik yasaklandı
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