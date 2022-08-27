Sırbistan LGBTİ’ye karşı ayaklanmıştı: Cumhurbaşkanından flaş karar! O etkinlik yasaklandı

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da LGBT üyelerinin 12-18 Eylül tarihleri arasında şehirde düzenlenmesi planlanan LGBT etkinliği Europride büyük tepki çekmişti. Geçtiğimiz günlerde Belgrad'da 50 bin kişi etkinliği protesto etmek için Sırp Ortodoks Kilisesi Patrikhanesi ofislerinin önünde yürüyüş yapmıştı.
"ELİNİZİ ÇOCUKLARIMIZDAN ÇEKİN"
Çocuk arabaları ile yürüyüşe katılan aileler geleneksel değerlerin korunması için çağrıda bulunmuştu. Toplanan kalabalık, "Batı'nın eşcinsel geçit töreni ile işgalini istemiyoru", "Elinizi çocuklarımızdan çekin" ve "Kutsal yerlerden vazgeçmeyeceğiz" yazılı pankartlar taşımıştı.