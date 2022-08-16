Sırbistan LGBT’ye karşı ayaklandı: Çocuklarımızdan ellerinizi çekin

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da LGBT üyelerinin 12-18 Eylül tarihleri arasında şehirde düzenlenmesi planlanan LGBT etkinliği Europride'a büyük bir tepki vardı. Belgrad'da 50 bin kişi etkinliği protesto etmek için Sırp Ortodoks Kilisesi Patrikhanesi ofislerinin önünde yürüyüş yaptı.
"ELİNİZİ ÇOCUKLARIMIZDAN ÇEKİN"
Çocuk arabaları ile yürüyüşe katılan aileler geleneksel değerlerin korunması için çağrıda bulundu. Toplanan kalabalık, "Batı'nın eşcinsel geçit töreni ile işgalini istemiyoru", "Elinizi çocuklarımızdan çekin" ve "Kutsal yerlerden vazgeçmeyeceğiz" yazılı pankartlar taşıdı.
SİLAHLANMA ÇAĞRISI
Bunun yanı sıra Sırp Ortodoks Kilisesi'nden Banat Piskoposu Nikanor yürüyüşün önünde yer aldı. Nikanor ayrıca LGBT nüfusuna karşı silahlanma çağrısında bulundu. Nikanor daha önce de "Europride gibi bir şeyi organize eden ve buna katılan herkesi lanetleyeceğim. Bu kadarını yapabilirim ve bir silahım olasydı da kullanırdım" dedi.