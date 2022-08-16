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Haberler Dünya Haberleri Sırbistan LGBT'ye karşı ayaklandı: Çocuklarımızdan ellerinizi çekin
Giriş Tarihi: 16.8.2022 16:54 Son Güncelleme: 16.8.2022 16:56

Sırbistan LGBT'ye karşı ayaklandı: Çocuklarımızdan ellerinizi çekin

Sırbistan LGBT’ye karşı ayaklandı: Çocuklarımızdan ellerinizi çekin

12-18 tarihleri arasında Sırbistan'da yapılması planan LGBT etkinliği ülkeyi karıştırdı. Pek çok aile bebek arabalarıyla gösteriyi protesto etmek için Belgrad sokaklarına döküldü. Aileler, "Çocuklarımızdan ellerinizi çekin" yazılı pankartlar taşıdı.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da LGBT üyelerinin 12-18 Eylül tarihleri arasında şehirde düzenlenmesi planlanan LGBT etkinliği Europride'a büyük bir tepki vardı. Belgrad'da 50 bin kişi etkinliği protesto etmek için Sırp Ortodoks Kilisesi Patrikhanesi ofislerinin önünde yürüyüş yaptı.

"ELİNİZİ ÇOCUKLARIMIZDAN ÇEKİN"

Çocuk arabaları ile yürüyüşe katılan aileler geleneksel değerlerin korunması için çağrıda bulundu. Toplanan kalabalık, "Batı'nın eşcinsel geçit töreni ile işgalini istemiyoru", "Elinizi çocuklarımızdan çekin" ve "Kutsal yerlerden vazgeçmeyeceğiz" yazılı pankartlar taşıdı.

SİLAHLANMA ÇAĞRISI

Bunun yanı sıra Sırp Ortodoks Kilisesi'nden Banat Piskoposu Nikanor yürüyüşün önünde yer aldı. Nikanor ayrıca LGBT nüfusuna karşı silahlanma çağrısında bulundu. Nikanor daha önce de "Europride gibi bir şeyi organize eden ve buna katılan herkesi lanetleyeceğim. Bu kadarını yapabilirim ve bir silahım olasydı da kullanırdım" dedi.

"KİLİSEMİZİ KÜÇÜK DÜŞÜRDÜ"

Kilise'den piskoposun açıklamalarında herhangi bir tepki gelmedi. Ancak Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic söz konusu ifadeler için "Hem kendine hem de kilisemize hakaret etti, kilisemizi küçük düşürdü" sözlerine yer verdi.

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Sırbistan LGBT'ye karşı ayaklandı: Çocuklarımızdan ellerinizi çekin
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