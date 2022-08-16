Sırbistan LGBT’ye karşı ayaklandı: Çocuklarımızdan ellerinizi çekin

SİLAHLANMA ÇAĞRISI

Bunun yanı sıra Sırp Ortodoks Kilisesi'nden Banat Piskoposu Nikanor yürüyüşün önünde yer aldı. Nikanor ayrıca LGBT nüfusuna karşı silahlanma çağrısında bulundu. Nikanor daha önce de "Europride gibi bir şeyi organize eden ve buna katılan herkesi lanetleyeceğim. Bu kadarını yapabilirim ve bir silahım olasydı da kullanırdım" dedi.