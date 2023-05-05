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Giriş Tarihi: 6.5.2023

Sırbistan’da bir hafta içinde ikinci katliam 8 ölü

Sırbistan’da bir hafta içinde ikinci katliam 8 ölü
Sırbıstan'da ardı ardına yaşanan katliamların şoku yaşanıyor. Ülkeyi şoke eden okul saldırısının üzerinden iki gün geçmeden ikinci bir silahlı saldırı daha yaşandı. Başkent Belgrad'dan 60 kilometre uzaklıktaki Miladenovaç yakınlarında düzenlenen son saldırıda 8 kişi öldü, 7'si ağır 14 kişi yaralandı. Seyir halindeki araçtan otomatik tüfeğiyle etrafa ateş açarak katliam yapan saldırgan gözaltına alındı. Yetkililer saldırıyı 'terör' olarak niteledi. Başkentte 3 Mayıs'ta 7. sınıf öğrencisinin saldırısında ise 8'i çocuk, 1'i güvenlik görevlisi olmak üzere 9 kişi hayatını kaybetmişti.
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Sırbistan’da bir hafta içinde ikinci katliam 8 ölü
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