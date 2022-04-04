Sırbistan’da Vucic ikinci kez seçildi

Sırbıstan'da önceki gün yapılan seçimlerin sonuçlarını değerlendiren Aleksandar Vucic, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 2 milyon 245 bin oy ile oyların yaklaşık yüzde 59.9-61'ini alarak kazandığını duyurdu. Vucic, rakiplerinden Zdravko Ponos'un yüzde 17.7, Milos Jovanovic'in yüzde 5.9, Milica Djurdjevic Stamenkovski'nin yüzde 4.5, Bosko Obradovic'in yüzde 4.4, Stojkovic'in yüzde 3.15, Branka Stamenkovic'in yüzde 2, Misa Vacic'in ise yüzde 0.9 oy aldığını bildirdi. Vucic, "Halkıma müteşekkirim ve önümüzdeki süreçte çalışıp çabalayıp daha birçok şeyi başarmalıyız" dedi.Vucic'e karşı koalisyon oluşturan muhalefet partileri hayal kırıklığına uğradı. Muhalefet partileri, eski general Zdravko Ponos'u aday göstermişti. Ancak Ponos oyların yaklaşık yüzde 20'sini alabildi.