Sırbistan’dan Ukrayna’ya destek: Saygı duyuyoruz

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne saygı duyduklarını söyledi. Vucic, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in davetiyle Balkan ülkeleri liderlerinin dün Yunanistan'ın başkenti Atina'da bir araya geldiği akşam yemeğinin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüştü. Sırp lider Vucic, görüşmenin ardından yerel medyaya yaptığı açıklamada, "Zelenskiy ile açık bir şekilde görüştüm. 'Sırbistan'daki insanların nasıl düşündüğünü ve neden böyle olduğunu' sordu. Kendisine, Sırbistan'ın Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne saygı duyduğunu söyledim." ifadesini kullandı.

"TUTUMUMUZDA DEĞİŞİKLİK OLMAYACAK"

Sırbistan ve Yunanistan'ın dostane ilişkilere sahip olduğunu belirten Vucic, "Miçotakis, Yunanistan'ın Kosova'nın bağımsızlığının tanınması konusundaki tutumunda herhangi bir değişiklik olmayacağını söyledi." dedi.