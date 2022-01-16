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Giriş Tarihi: 16.1.2022

Sırp liderden Sırp lidere Bosna uyarısı

Sırp liderden Sırp lidere Bosna uyarısı
Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi'nin Sırp üyesi Milorad Dodik ile bir araya gelen Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Bosna Hersek'te son dönemde yaşanan gelişmelere değindi. Sırbistan Cumhurbaşkanı, Sırp Cumhuriyeti entite yetkililerine Sırp halkının çıkarlarını, Bosna Hersek'te barış ve huzuru korumaları yönündeki tavsiyelerini dinlemeleri, kurumların çalışmasına katkıda bulunmaları çağrısı yaptı. Vucic "Dodik ve Sırp Cumhuriyeti entite yetkilerinden ricam, alacakları kararlarda Sırp halkını ve entitenin çıkarlarını göz önünde buldurmalarıdır" dedi. Vucic, ABD'nin Dodik'i hedef alan yaptırımlarını da eleştirerek, "Bu tür yaptırımlar, Bosna Hersek'teki üç millet ve iki entite arasındaki ilişkiler başta olmak üzere tüm bölgede huzuru bozacak adımlardır" diye konuştu.
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Sırp liderden Sırp lidere Bosna uyarısı
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