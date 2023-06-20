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Giriş Tarihi: 20.6.2023 08:00

Sisi ve Borrell görüşmesinde Filistin'de barış için yoğun çaba konusunda mutabık kalındı

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilci Josep Borrell görüşmesinde, Filistin sorununun çözümü için yoğun çaba gösterilmesi konusunda mutabık kalındığı belirtildi.

AA
Sisi ve Borrell görüşmesinde Filistin’de barış için yoğun çaba konusunda mutabık kalındı

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, başkent Kahire'deki görüşmede, iki taraf arasında işbirliğinin güçlendirilmesi, terör ve düzensiz göçle mücadelenin yanı sıra Rusya ile Ukrayna arasındaki kriz ve Sudan'daki gelişmelere ilişkin konuların ele alındığı kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Filistin halkına meşru haklarını iade edecek ve bölgenin tüm halkları için güvenliği ve kalkınmayı destekleyen, uluslararası referanslara ve değişmezlere uygun şekilde Filistin sorununa çözüm ve barış getirecek çabaların yoğunlaştırılması konusunda mutabakata varıldı."

Borrell ve beraberindeki heyet 3 günlük ziyaret için Mısır'daki temasları çerçevesinde dün Mısır Savunma Bakanı Ahmed Zeki ve Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile bir araya gelmişti.

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Sisi ve Borrell görüşmesinde Filistin'de barış için yoğun çaba konusunda mutabık kalındı
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