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Giriş Tarihi: 14.9.2024

Sismik gizemin nedeni mega tsunami çıktı

Sismik gizemin nedeni mega tsunami çıktı
Bilim insanları, Danimarka Donanması'nın işbirliğinde 2023'te 9 gün süren sismik gizemli sinyali inceledi. Sismik verileri kullanan bilim insanları, sinyalin kaynağının Grönland'ın doğusundaki Dickson Fiyordu olduğunu belirledi. Bunun üzerine uydu görüntüleri ve tsunami öncesi çekilen fiyordun fotoğrafları dahil olmak üzere birçok veri karşılaştırıldı. Sonuçta bilim insanları, Dickson Fiyordu'nda 1200 metre yükseklikteki bir dağın zirvesinde bulunan bir yamaçtan eriyen buzulun çökmesi sonucu oluşan devasa heyelanın 9 gün boyunca "Dünyayı sallayan" tsunamiyi tetiklediği sonucuna ulaştı. AA
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Sismik gizemin nedeni mega tsunami çıktı
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