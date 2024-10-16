Siviller yine hedefte

Siyonist İsrail, Lübnan'a yönelik katliamını aralıksız sürdürüyor. Lübnan'ın geçici Başbakanı Necip Mikati'nin, ABD'nin saldırıları engelleyeceğine dair güvence verdiğini söylemesine rağmen İsrail altı gün sonra yine başket Beyrut'un güneyini vurdu. İsrail ordusu, hava ve kara saldırılarının ardından Lübnan'ı denizden de vurmaya başladı. Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, güneydeki Nebatiye kentine de şiddetli hava saldırıları düzenledi. Kentte farklı mahallelerde en az 7 noktayı hedef aldılar. Nebatiye Belediyesi ve Nebatiye Belediyeleri Birliği binalarını da bombaladılar. Saldırıda Belediye Başkanı Dr. Ahmed Kahil hayatını kaybetti. 6 kişi öldü, 43 kişi yaralandı.Lübnan Başbakanı Necib Mikati, İsrail hava saldırısının kasıtlı olarak belediye meclisi toplantısı sırasında düzenlendiğini belirtti. İsrail'in bu saldırılarının "suçları karşısında kasıtlı olarak sessiz kalan ve onu suçlarında ısrar etmesi için cesaretlendiren dünyanın gözleri önünde" gerçekleştiğini belirten Mikati, "Tüm dünya ülkeleri Lübnan halkına yönelik saldırıları caydıramıyorsa, ateşkes talep etmek için (Birleşmiş Milletler) Güvenlik Konseyi'ne başvurmaya değer mi?" eleştirisinde bulundu. Sosyal medyada, İsrail savaş uçaklarının Nebatiye kentinde yoğun sivil yerleşimin bulunduğu bölgelere düzenlediği şiddetli bombardıman nedeniyle çok sayıda güçlü patlamanın meydana geldiği ve dumanların yükseldiği görüntüler paylaşıldı. Öte yandan İsrail ordusunun, önceki akşam Lübnan'ın güneyine ve doğusuna düzenlediği saldırılarda 23 kişi öldü, 31 kişi de yaralandı. Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana düzenlenen İsrail saldırılarında 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 350 kişi öldü, 10 bin 906 kişi yaralandı.Türkiye, İsrail'in saldırısı altındaki Lübnan'dan 2 binden fazla yabancının hava yoluyla tahliyesine yardımcı oldu. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Türkiye, 16 Ekim itibarıyla Lübnan'daki 21 farklı ülkeden 2 bin 120 yabancı vatandaşın Türkiye üzerinden varış ülkelerine hava yoluyla ulaşmasına yardımcı oldu. Söz konusu ülkeler arasında Kanada, ABD, Danimarka, Avustralya, Yeni Zelanda, Japonya, Arjantin, Lübnan, Filistin, Filipinler, Birleşik Krallık, Güney Kore, Endonezya, İrlanda, İspanya, Sırbistan, Rusya, Fransa, Finlandiya, İsveç ve Özbekistan bulunuyor. Türkiye, ayrıca 878'i Türk, 24'ü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşı ve bu grupların yakınları dahil olmak üzere 966 kişiyi gemilerle Lübnan'dan tahliye etmişti.Lübnan Dışişleri Bakanlığı, ülkenin kent ve beldelerine saldırılarını sürdüren İsrail'i Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) şikâyet ettiğini duyurdu. İsrail savaş uçaklarının başkent Beyrut ve diğer bölgelerde sivil yerleşim alanlarını gelişigüzel şekilde bombalamasına tepki gösterilerin açıklamada, ülkenin egemenliğini karadan, denizden ve havadan ihlal etmeyi sürdüren ve Lübnan ordusu ile sağlık merkezlerini de hedef alan İsrail'in kınandığı ifade edildi. Yapılan yazılı açıklamada, ülkeye yönelik İsrail saldırılarının bir kez daha BMGK'ya şikâyet edilerek saldırıların durdurulması için harekete geçilmesi talebinde bulunulduğu belirtildi.ee