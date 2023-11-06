Siyasetçi, akademisyen, doktor, haham ... Bunlar insanlıktan çıkmış

İsrailBaşbakanı Binyamin Netanyahu, kutsal metinlerine dayanarak katliam çağrıları yaparken ülkenin nerdeyse her kademesinden çok sayıda kişiden de bu soykırıma destek geliyor.İsrailli aşırı sağcı Miras Bakanı Amihai Eliyahu, Gazze Şeridi'ne nükleer bomba atılmasının olasılıklardan biri olduğunu söyledi.İsrailli milletvekili Galit Distel Atbaryan, "Gazze'nin tamamen yeryüzünden silinmesi gerektiğini" dile getirdi.İsrail'in istihbarat teşkilatı Mossad'ın eski müdür yardımcısı Ram Ben Barak, 2.5 milyon Gazzeliyi dünyanın her yerine dağıtmayı önerdi.İsrailli bir subay, Şifa Hastanesi'nin "Filistinli silahlı grupların" üssü olduğunu iddia etti. Bombalanmasını isteyerek katliam çağrısı yapan bir bildiri yayımladı.İsrail'deki 43 haham, Başbakan Netanyahu'ya, Şifa "40 küsür yıllık hayatımın en mutlu ayı... Toprak bizim. Bütün ülke! Hepsi bizim! Gazze dahil! Lübnan dahil! Bütün vaat edilen topraklar! Fena halde geri döneceğiz!'' dedi.İsrail'de 100'e yakın doktor, Gazze'deki Hastanesi'nin vurulmasında bir beis olmadığını belirterek fetva yayınladı.İsrailli aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Batı Şeria'da "Filistinlilerden arındırılmış" Yahudi bölgeleri kurulmasını istedi.