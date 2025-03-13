Siyonist mezalim her yerde

İsrail hapishanelerinde tutulan Gazze Şeridi tutuklularının, şiddetli dayak, elektrik şoku, yiyecek ve sudan mahrum bırakma gibi en korkunç gözaltı politikalarına maruz kaldığı bildirildi. Filistin Esirler Cemiyeti, bazı İsrail hapishanelerindeki Gazzeli tutukluları ziyaretin ardından ortak açıklama yaptı. Güneydeki kötü şöhretli "Sde Teiman" kampı ve Negev Hapishanesi'ndeki vahşetler nedeniyle daha fazla can kaybının yaşanacağı uyarısında bulunuldu. Açıklamada, savaşın başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybeden onlarca Gazzeli esirin yanı sıra 4 tutuklunun daha birkaç gün içinde yaşamını yitirdiği aktarıldı. İsrail'in, Gazzeli yüzlerce tutukluya zorla kaybetme suçunu dayattığına işaret edilen açıklamada, İsrail Cezaevi idaresinin yasadışı savaşçı olarak sınıflandırdığı tutuklu sayısının mart başında 1555'e ulaştığı kaydedildi.

CEHENNEM GİBİ

Açıklamada ifadelerine yer verilen bir tutuklu, uyuz ve çıban hastalığına yakalandığını, şiddetli dayak yediğini, dişinin kırıldığını ve sürekli ağrı çektiğini aktardı. Bir tutuklu da sol kulağına su dökülmesi sonucu işitme duyusunu kısmen kaybettiğini vurguladı. Bir tutuklu ise koşulların cehennem gibi olduğunu belirterek sistematik aşağılamaya ve aç bırakma politikasına maruz kaldığını, kaburgalarının kırıldığını söyledi.

KAMYONDA TOPLU İŞKENCE

Gazzeli bir mahkûm ise İsrail güçlerinin tutukluları tamamen çırılçıplak soyunmaya zorladığını, ardından ağır dayak ve hakaretlere maruz bıraktığını ve onları bir kamyona bindirerek bütün gece işkence ettiklerini ve aşağıladıklarını ifade etti.

KITLIK RİSKİ YÜKSELİYOR

İsrail'in uyguladığı ablukanın neden olduğu imkânsızlıklar nedeniyle Gazze'deki hasta çocuklar, ölüm kalım mücadelesi verirken Hamas da Gazze'de ablukadan dolayı kıtlık tehlikesinin arttığına vurgu yaptı.

ABD'NIN SÜRGÜN PLANI 'OUT' ARAP PLANI 'IN'

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortadoğu Temsilcisi Steve Witkoff, Gazze'nin inşası konusunda koordinasyonun sürdürülmesinde mutabık kaldı. Doha'daki görüşmede taraflar, Arap planını istişare etmede mutabık kaldı. Öte yandan Trump da kimsenin Filistinlileri Gazze'den sınırdışı etmediğini savundu.