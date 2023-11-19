Siyonistin Nazi taktiği

İsrailOrdusu'nun önceki gün 1 saat süre vererek tehditle boşalttırdığı Şifa Hastanesi'nin çevresi adate hayalet şehre döndü. Şifa Hastanesi'nden zorla çıkarılarak İsrail askerlerinin neredeyse uçan kuşu vurduğu ölüm yollarına yönlendirilen hastalar sokakta yaşam mücadelesi verirken, duumu ağır olduğu için geride bırakılanların akibeti bilinmiyor. Filistin Kızılayı, İsrail'in ablukası ve saldırıları nedeniyle Gazze'de hizmet vermeyi durduran Şifa Hastanesi'ndeki 31 prematüre bebeği Gazze'nin güneyinde başka bir hastaneye nakletmeyi başardıklarını duyurdu. Hastaneden zorla tahliye edilen doktorlar, dışarı çıkmaları için İsrail askerleri tarafından koridorlara içinde ne olduğunu bilmedikleri sıcak hava püskürtüldüğünü söyledi. Filistinli doktorların bu iddiası Naziler'in holokost döneminde Yahudiler'i topluca öldürmek için kullandıkları gaz odalarını akıllara getirdi. Şifa Hastanesi'nden bir doktor da kendilerini arayan bazı İsrailli komutanların odalara bomba yerleştirdiklerini dışarı çıkmamaları halinde verilen süre dolduğunda odaları uzaktan kumandayla patlatacaklarını söylediklerini aktardı. AA