Siyonistler, Lübnan’da ilerleyemiyor

İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik karadan saldırıları ve işgal girişimi 3 haftadır devam ederken, işgal ordusunun 3 eksenden yürüttüğü saldırılarda başarısız olduğu görülüyor. İsrail ordusu, herhangi bir bölgede halen kontrol sağlayamadı. Lübnan Başbakan Necib Mikati, İsrail ordusunun sınırdaki köylerde vur-kaç saldırıları yaptığı bilgisini verirken, İsrail ordusu bölgedeki gelişmeler hakkında bazı kayıplar haricinde bilgi paylaşmıyor. Lübnan ordusu ise İsrail güçlerinin, ülkenin güneyinde düzenlediği saldırıda 3 askerinin hayatını kaybettiğini duyurdu.İngiltere merkezli Times gazetesi misilleme hazırlıklarını içeren ABD istihbarat belgelerinin sızdırılmasının ardından İsrail'in saldırıyı ertelediğini kaydetti. İranlı kaynaklar İsrail'in bir hafta içinde saldırmasını bekliyor.Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin Lübnan'daki temsilciliği, Lübnan'da İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle yerinden edilen Lübnanlı sayısının 800 bini geçtiğini duyurdu. Ölenlerin sayısı 2 bin 574'e yükseldi.