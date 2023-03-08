Skandal iddialarla soruşturulan vekil Santos, Türkiye’yi hedef aldı

Ayrıca, Federal Seçim Komisyonuna (FEC) kayıtlı olmadan seçim kampanyası için bir grubun para toplaması ve 2020-2022 arası kişisel servetindeki ani artışa ilişkin bilgilerin ortaya çıkması, Santos'un finansman yasalarını ihmal etmiş olabileceği iddialarını gündeme getirmişti.

Demokratların yanı sıra seçim bölgesindeki Cumhuriyetçi parti üyelerince de istifa çağrıları yapılan Santos ise istifa etmeyeceğini ve iddialardan etkilenmeyerek görevine devam edeceğini söylemişti. Santos, 31 Ocak'ta, yeni atandığı Temsilciler Meclisi Küçük İşletmeler Komitesi ile Uzay ve Teknoloji Komitesi üyeliklerinden "işler yoluna girene kadar geçici olarak" ayrılacağını duyurmuştu.

Son olarak Santos'un ofisinde kısa bir süre çalıştığını söyleyen Derek Myers isimli bir kişi, milletvekilinin kendisine cinsel tacizde bulunduğunu öne sürmüştü.

Santos'un başın ağrıtan bir diğer gelişme de Brezilya'da bir festivalde kadın kılığına girerek eğlendiğini gösteren fotoğraflar olmuştu.