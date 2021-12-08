Slovakya’da aşısızları üzecek karar! Artık giremeyecekler…

Slovakya hükümeti, Covid-19 ile daha etkili mücadele etmek amacıyla 25 Kasım - 10 Aralık tarihleri arasında geçerli olmak üzere ilan ettiği olağanüstü hali (OHAL) 9 Ocak'a kadar uzatma kararı aldı. Bu kapsamda okula, işe, doktora, eczaneye ve alışverişe gitmek dışında, sokağa çıkma yasağı devam edecek. OHAL kararının uzatılmasıyla birlikte, toplu taşıma kullanımına da yeni düzenlemeler getirildi. Buna göre, 10 Aralık Cuma gününden itibaren toplu taşıma araçlarını kullanacak kişiler negatif Covid-19 testi, aşı sertifikası ya da hastalığı atlattığına dair sertifika göstermek zorunda kalacak.

AŞISIZLAR GİREMEYECEK

Yine aynı tarihten itibaren Covid-19 aşıları tamamlanmış ya da hastalığı atlatmış kişiler, marketlerin tüm reyonlarına kabul edilecekken, aşısızlar ise yalnızca gıda ve temizlik malzemesi gibi zaruri ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri marketlere girebilecek.