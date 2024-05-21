Slovenya’dan Netanyahu için yakalama kararına destek

Slovenya Dışişleri Bakanlığının sosyal medya platformu X hesabından UCM'nin paylaşımı alıntılanarak yapılan açıklamada, "En az 7 Ekim 2023'ten itibaren İsrail ve Filistin topraklarında işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar, faillerine bakılmaksızın bağımsız ve tarafsız bir şekilde yargılanmalıdır" ifadelerine yer verildi.

Paylaşımda, zulmü önlemenin ve barışı garanti altına almanın önemi de vurgulandı.

Slovenya'nın UCM'nin sadık bir destekçisi olduğuna işaret edilen paylaşımda, "Slovenya, Filistin'deki durumun araştırılmasındaki bu ilerlemeyi memnuniyetle karşılamaktadır" denildi.