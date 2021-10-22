Şoförüyle tartıştığı okul servisine ateş açan şüpheliden şoke eden savunma: Kargo aracı zannettim



TABANCAYI PORSUK ÇAYI'NA ATMIŞ

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, olay yerinde ve çevredeki güvenlik kamerası kayıtları üzerinden inceleme yaptı. Otomobil sürücüsünün, Aykut Batuhan G. olduğu tespit edilirken, kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Geçirildiği sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınan Aykut Batuhan G., 'yol verme' nedeniyle minibüsü şoförüne kızdığını ve arkasından 1 el ateş ettiğini, minibüsün öğrenci servisi olduğunu fark etmediğini ve kargo firmasının aracı zannettiğini söyledi. Polislerin olayda kullandığı tabancayı sorması üzerine ise Aykut Batuhan G., "Silahı Porsuk Çayı'na attımö dedi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan ve işlemleri tamamlanan Aykut Batuhan G., adliyeye sevk edildi. Aykut Batuhan G. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.