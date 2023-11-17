Sokağa çıkacak yüzleri kalmadı

Katil İsrail ordusunun Gazze'deki her türlü vahşetine ses çıkarmayan hatta açık açık destekleyen Batılı liderler, sokağa çıkamayacak hale geldi. Onca kara propagandaya onca sansüre rağmen eleştirilerin ve tepkilerin hedefindeler. Konutlarının önünde 'kefenli protestoya', yemek yedikleri restoranda 'sözlü tepkiye' ya da konuşmaları esnasında 'eli kanlı' haykırışla karşılaşıyorlar.Şifa Hastanesi'ne düzenlenen baskın sonrası soluğu Beyaz Saray binası önünde alan Filistin destekçisi kalabalık bir grup, ABD Başkanı Joe Biden'a tepki gösterdi. Çok sayıda protestocu tek bir ağızdan "Biden içeride saklanamazsın, seni soykırımla suçluyoruz" sloganı atarak protesto etti.ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kongre'de protesto edildi. Slogan atan göstericiler dışarı çıkarıldı. Bazıları ise ''kana bulanmış elleri" sembolize eden kırmızıya boyadıkları ellerini havaya kaldırarak sessiz bir şekilde protestolarına devam etti.ABD'li Demokrat Senatör Elizabeth Warren, akşam yemeği yediği restoranda bir kadın tarafından protesto edildi.Kanada Başbakanı Justin Trudeau, yemek yediği restoranda protesto edildi. Göstericiler, "Elleriniz kanlı" sloganları attı. Trudeau, apar topar restorandan ayrılırken 2 protestocu gözaltına alındı.Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo'ya katıldığı bir etkinlikte göstericiler "Gazzelilerin toplu katliamından sonra nasıl hissediyorsunuz?" diye sordu.Fransa'nın başkenti Paris'te Filistin'e destek için bir araya gelen Fransızlar, Cumhuraşkanı Emanuel Macron'u İsrail'e koşulsuz desteği nedeniyle eleştirdi.Katil İsrail destekçisi, Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, protesto edilince sergiden kaçtı. Bakan Joly farklı bir protestoyla ise katıldığı etkinlikte karşılaştı. Göstericiler hep bir ağızdan "Nehirden denize Filistin özgür olacak" ezgisini söyleyerek rahat vermedi.Birleşik Krallık Topluluklar Bakanı Michael Gove'un önü başkent Londra'da evine giderken Filistin destekçisi göstericilerce kesildi. Polis, bakanı zor uzaklaştırdı.Bir grup gösterici kendilerini Avustralya Savunma Bakanı Richard Marles'in ofisine zincirleyerek, bakanın çıkışını engelledi.Katil İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun evinin önünde savaş karşıtlarının gösterilerini günlerdir sürüyor.