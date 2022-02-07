Sokak köpeğine görkemli cenaze

Hindistan
'da ölen sokak köpeğinin cenazesi, dünya basınında yer buldu. Bangalor
kentinde ezilerek hayatını kaybeden "Lara" adlı köpeğin cenazesine yüzlerce kişi katıldı. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerinde köpeğin yolda uyuduğu sırada önce geri giden daha sonra da üzerinden geçen bir araba tarafından ezildiği görüldü. Olaya öfkelenen sosyal medyadaki hayvan hakları aktivistleri, Bangalor polisini harekete geçmeye çağırdı. Bölge sakinleri şüpheli hakkında şikâyette bulundu. Köpeği ezenin kimliği ise 23 yaşındaki Adi Narayana Naidu olarak açıklandı. Naidu'nun gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldığı kaydedildi. DIŞ HABERLER