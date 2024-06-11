Solingen’de bir kundaklama daha

Almanya'nın Solingen kenti, Türkler için acının başkenti oldu. 29 Mayıs 1993'te Genç ailesinin 5 ferdinin katledilişinin 31'inci yılı daha yeni geride kalmış ve o günkü acı tazelenmişken kentten bir kundaklama haberi daha geldi. 25 Mart'ta da 4 Bulgaristan Türk'ünün yaşamını yitirdiği kundaklamanın olduğu kentte bu kez 22 kişi yaralandı. Göçmen kökenlilerin çoğunlukta olduğu apartmanda meydana gelen yangının ilk incelemede kasıtlı çıkarıldığı anlaşıldı. Yangında hızlandırıcı kullanıldığı ifade edildi. Savcılık, cinayete teşebbüs ve ağır kundaklama suçlarından soruşturma başlattı. Yaralıların çoğu duman zehirlenmesi yaşadı.