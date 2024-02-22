Somali denizlerini Türkiye koruyacak

TÜRKİYE ile Somali arasında imzalanan Savunma ve Ekonomik İşbirliği Çerçeve Anlaşması, Somali Meclisi'nde onaylandı. Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, anlaşmanın bölge ülkelerine yönelik bir tehdit oluşturmadığını belirterek, "Türk kardeşlerimiz bu anlaşma çerçevesinde sadece 10 yıl boyunca denizlerimizi koruyacak. 10 yıllık işbirliğinden sonra biz de denizlerimizi koruyacak bir donanmaya sahip olacağız" dedi. Mahmud, anlaşmanın terörizm, dış tehditler, korsancılık ve yasa dışı balıkçılıkla mücadele ile kıyıların korunmasını ve deniz kaynaklarının geliştirilmesini kapsadığını kaydetti.