Somali’de bombalı saldırı: 1 ölü, 9 yaralı

Ülkenin güneyindeki Aşağı Şabel bölgesinde bulunan Barawe şehrinin belediye başkan yardımcısı İsmail Abdullah, basına yaptığı açıklamada, kimliği belirsiz kişilerce bombalı saldırı düzenlendiğini söyledi.

ÖLÜ SAYISI ARTABİLİR

Abdullah, saldırıda bir kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin de yaralandığı bilgisini paylaştı. Abdullah, ayrıca bazı yaralıların durumunun ağır olduğunu ve ölü sayısının artabileceğini belirtti.

SALDIRIYI ÜSTLENEN OLMADI

Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, saldırıdan Eş-Şebab örgütü sorumlu tutuluyor. Somali'de Eş-Şebab örgütü sık sık güvenlik güçleri ve sivilleri hedef alıyor.