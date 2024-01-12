Somali’de minibüse bombalı saldırı: 9 ölü

Güvenlik Sorumlusu Ahmed Hüseyin, Aşağı Şabel bölgesinde gerçekleşen saldırıya ilişkin açıklamada bulundu.

Hüseyin, minibüsün başkent Mogadişu'dan Qoryooley'e seyahat ettiğini bildirdi.

Qoryooley'in dışında yola yerleştirilen bombanın patlaması sonucu en az 9 kişinin hayatını kaybettiğini aktaran Hüseyin, çok sayıda kişinin de yaralandığını belirtti.

Saldırının sorumluluğunu üstlenen olmadı.

EŞ-ŞEBAB, BM PERSONELİNİ ÖLDÜRDÜ

Öte yandan, dün, başkent Mogadişu'da yapılan havan saldırısında 1 Birleşmiş Milletler (BM) görevlisinin öldüğü açıklandı. Saldırıyı terör örgütü Eş-Şebab üstlendi.

Somali hükümetinin Eş-Şebab'ı bitirmek için ülke çapında operasyonlarını hızlandırması sonrasında örgütün şehirlerde misilleme saldırıları sürüyor.

Afrika Birliği barış gücü misyonunun, bu yıl sonunda ülkeden tamamen çekilerek güvenliği Somali ordusuna devretmesi planlanıyor.