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Giriş Tarihi: 21.6.2023 02:46

Somali'de muhalifler ile askerler çatıştı: 26 ölü

Somali'nin Puntland eyaletinin başkenti Garowe kentinde askerler ve hükümet karşıtları arasında çıkan çatışmada 26 kişi öldü, 30 kişi yaralandı

AA
Somali’de muhalifler ile askerler çatıştı: 26 ölü

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Puntland eyalet meclisinin anayasa değişikliğini tartıştığı oturum sırasında muhalifler ve askerler arasında silahlı çatışma yaşandı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde muhalifler meclis binasına saldırırken, çatışmalarda ağır silahların kullanıldığı görüldü.

Çatışmada 26 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.

Meclisteki 35 vekilden 34'ü, eyalet anayasasının değiştirilmesi teklifini kabul etti.

Muhalifler, yapılacak değişikliklerle Eyalet Başkanı Said Abdullah Deni'nin kendi görev süresini uzatmaya çalıştığını savunuyor.

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Somali'de muhalifler ile askerler çatıştı: 26 ölü
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