Somali’de sel felaketi: Can kaybı 42’ye yükseldi

Beledweyne'nin yanı sıra Afgoye, Bulo Marer ve Awdheegle gibi birçok kentte de nehir taşkını meydana geldi.

Sel nedeniyle ağır maddi kayıplar veren kentlerde, teknelerle kurtarma operasyonları sürüyor.

Yağış ve selin etkili olduğu Somali ve komşu ülke Kenya'da son yılların en şiddetli kuraklığı yaşanmıştı.

Somali ve Kenya, iklim değişikliğinden en çok etkilenen ülkeler arasında yer alıyor.

Kenya, aşırı yağış nedeniyle vatandaşlarını uyarmış, seller sonrası Somali'nin bazı bölgelerinde de "acil durum" ilan edilmişti.