Sömürgeyle mücadelede Türkiye etkisi: Kara Kıta’nın özgürleşmesinde çok büyük bir rolü var

Nijer'de 26 Temmuz'da yaşanan darbenin ardından bölgede gerginlik sürüyor. Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), cuntayla görüşmek üzere Nijer'e bir heyet gönderdi. Diğer yandan ECOWAS Savunma Bakanları, askeri güç seçeneğine bağlılıklarını teyit etmek için Nijerya'da toplandı. ECOWAS, sivil yönetime geçiş için 7 Temmuz'a kadar süre tanımış, aksi takdirde askeri müdahale sinyali vermişti.

DÜNYA BEŞTEN BÜYÜKTÜR

Buna karşılık eski Fransa sömürgesi olan Burkina Faso ve Mali, olası askeri müdahaleyi kendilerine yönelik savaş ilanı sayacaklarını ilan etmişti. Dün Nijer'in bağımsızlığının 63'üncü yılı Fransa karşıtı sloganlarla kutlandı. Dün ayrıca Senegal'de de Fransa karşıtı protestolar başladı. Uzmanlar bölgede artan sömürge karşıtlığına dikkat çekiyor. Batı Afrika'da yükselen sömürgecilik ve emperyalizm karşıtı tutumda Türkiye'nin uzun yıllardır sürdürdüğü politikaların ve Birleşmiş Milletler (BM) kürsüsünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı "Dünya beşten büyüktür" çıkışının etkisi olduğu belirtiliyor. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Bölge Çalışmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Enver Arpa, konuyu Anadolu Ajansı'na değerlendirdi. Arpa, Türkiye'nin Afrika'da itibar kazanmasının en temel nedenleri arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM kürsüsünde yaptığı konuşmaların gösterilebileceğini kaydederek şöyle devam etti: "Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmalarında, Afrika'da devam eden haksızlıkları ve kolonyal dönemin acımasız politikalarını eleştiriyor. Son dönemde, 'Dünya beşten büyüktür' bilinci Afrika'da da uyanıyor. Bu basit bir slogan değil, derin bir perde arkası var."